Ak remizujeme, postúpime. Lotyši však vedia potrápiť aj svetové veľmoci

Do konca šampionátu bude mužstvu chýbať člen prvej formácie Samuel Honzek . Počas zápasu s USA sa zranil, odniesol si asi desaťcentimetrovú tržnú ranu na nohe. Po bodyčeku mu na ňu stúpil súperov hráč.

MONCTON. Tretím súperom slovenskej hokejovej reprezentácie na MS do 20 rokov bude tím Lotyšska.

Rovnako sa zverenci Ivana Feneša budú musieť zaobísť bez pomoci Róberta Bača, strelca jedného z gólov pri pamätnom víťazstve. Dostal trest na jeden zápas.

Súpiska teda bude musieť prejsť zmenami. Na Honzekovo miesto dopísal realizačný tím extra forvarda Martina Mišiaka. Bača nahradí Alex Šotek.

Vlani trápili medailistov

Lotyšov neradno podceňovať. To je heslo, ktorým sa pre istotu riadia všetky tímy v skupine B. Majú bod zo zápasu so Švajčiarmi, s USA prehrali 2:5, s Fínskom 0:3.

Pre Slovákov by toto motto malo platiť dvojnásobne. V lete proti nim síce získali jediné body, no bolo to až za výhru po samostatných nájazdoch.

Ani to im nestačilo. Lotyši porazili solídny tím Česka, ktorý napokon skončil na turnaji štvrtý, a postúpili do štvrťfinále z tretieho miesta. Tam následne poriadne potrápili Švédov, prehrali tesne 1:2.