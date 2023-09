Kvalitný duel o líderskú pozíciu si pochvaľoval aj Zuzin. Bolo to o presilovkách, vraví

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena sa po piatom kole Tipos extraligy dostali na čelo tabuľky. Na domácom ľade pokorili Spišskú Novú Ves 3:2, ktorá tak zaknihovala po štyroch výhrach v rade prvú prehru v sezóne. Zvolenčania vo všetkých dueloch bodovali, v riadnom hracom čase nenašli premožiteľa, pričom majú na svojom konte štyri výhry v sérii.

Piatkové stretnutie prinieslo kvalitu na oboch stranách, hoci všetky góly padli v časoch, keď na trestných laviciach sedeli hráči a na ľade nebol rovnovážny stav. Zuzin: Bolo to o presilovkách

"Spišiaci dali prvý gól, my sme to potom doťahovali a výborne sme zahrali presilovky. Otočili sme to nimi na 3:1. Využívali sme ich tak prvá ako aj druhá naša špeciálna formácia. Bolo to práve o presilovkách. Hráme ich rýchlo, dávame si presné nahrávky, je tam veľa striel, vieme ich premieňať. Spišiaci hrali ku koncu zápasu vyše dve minúty piatich proti trom, tam prišiel zlom, keď sa im nepodarilo dať gól. Parádne sme to ubránili. Hovorí sa, že keď nedáš v piatich proti trom gól, tak nemôžeš vyhrať a to sa potvrdilo," hovoril po víťazstve zvolenský kapitán Peter Zuzin.

Najlepší strelec Postaral sa o tretí víťazný gól mužstva, v aktuálnej sezóne ich dal celkovo šesť a je na čele kanonierov extraligy. Navyše jeho tím je aj na čele tabuľky. "Vedeli sme, o čo sa hralo, že išlo o prvé miesto. Aj keď je iba úvod sezóny, tak body sú dôležité. Toto víťazstvo, tak ako aj ostatné, nás posúvajú dopredu, v kabíne je určite lepšia atmosféra, ako keby sa prehrávalo. Bol to parádny a kolektívny výkon celého mužstva. Aj mne sa momentálne darí, dúfam, že to bude pokračovať ďalej. Dostávam sa do množstva šancí, zatiaľ mi to tam padá a verím, že i naďalej bude."

Spišiaci vo Zvolene výkonom nesklamali. Napriek tomu prehrali a museli prvú priečku prepustiť súperovi spod Pustého hradu. Ich druhý gól strelil mladý 20-ročný Oleksij Myklucha. Myklucha: Ideme za svojim cieľom Aj on si uvedomoval, že o osude duelu rozhodli práve presilovky a oslabenia: "Zápas rozhodli špeciálne formácie. Nevyužili sme kľúčovú dvojminútovú presilovku piatich proti trom v tretej tretine a potom sa ťažko vyhrávajú zápasy. Tie rozhodujú aj špeciálne formácie. Tých vylúčení bolo veľa, pomaly sme si ani nezahrali v hre päť na päť. Avšak boli tam šance aj pri rovnovážnom stave síl na ľade. My sme ich nevyužili, musíme ich premieňať. V závere to bolo i o šťastí, to tiež patrí hokeju. Duel bol však na vysokej kvalitatívnej úrovni. Dá sa naň nadviazať do ďalších zápasov. Myslím si, že sa bude ešte zlepšovať, je iba úvod sezóny. Stále sme pokorní, ideme za svojim cieľom a to v štýle od zápasu k zápasu. Mňa gól potešil, ale radšej by som bol, aby to bol gól víťazný."