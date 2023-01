Celkovo som s turnajom spokojná, zhodnotila trénerka Čupková zimný EYOF

BRATISLAVA. Slovenské hokejové reprezentantky do 16 rokov síce nezvíťazili v piatkovom finále hokejového dievčenského turnaja na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže v Taliansku proti Češkám (1:4), no trénerka Nicol Lucák Čupková je spokojná aj so ziskom strieborných medailí.

"Dievčatá bojovali do úplného konca. Dve tretiny držali krok so súperkami, ale, bohužiaľ, doplatili sme na naše nevydarené presilovky, v ktorých sme až dvakrát inkasovali. Na druhej strane, treba priznať, že Češky boli v tomto dueli lepšie.

Zatiaľ čo v predchádzajúcich zápasoch na turnaji sme mali navrch my, tentoraz nás súperky prevýšili," skonštatovala trojnásobná najlepšia hokejistka na Slovensku.

Nela Lopušanová zaznamenala v štyroch zápasoch na turnaji 12 bodov za 6 gólov a 6 asistencií, no vo finále sa musela uspokojiť so ziskom asistencie. "Ihneď sme si s trénermi všimli, že súperky jej brnkajú na nervy.

Je to však bežné, že tímy idú po hráčke takej kvality, ktorá vytŕča. Nele som situáciu nezávidela, mala to ťažké. Češky jej nedovolili hrať to, čo chcela," uviedla Čupková o najužitočnejšej hráčke tohtoročných majstrovstiev sveta hokejistiek do 18 rokov.