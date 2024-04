Martin Pospíšil by si rád zahral i s bratom. Verím, že raz spolu budeme reprezentovať, dúfa

ŽILINA. Martin Pospíšil sa pripojil k slovenskej reprezentácii na zraze v Žiline. Dvadsaťštyriročný útočník zabojuje o svoj prvý šampionát. Program a výsledky - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2024 „Nálada je skvelá. Som veľmi rád, že tu môžem byť a teším sa na prvý tréning s chalanmi. Skladá sa veľmi dobrý tím a teším sa na to. Je to niečo nové a neviem, čo presne od toho očakávať. Ale strašne sa teším, som veľmi rád, že som tu. Určite to nie je bežné, že príde hráč z NHL a ešte nereprezentoval Slovensko,“ uviedol.

Musí si dávať pozor Pospíšil vie hrať aj na pozícii centra i útočníka. Jeho pozícia v národnom tíme je otvorená. „Veľmi rád by som hral centra. Uvidíme, ako to vidí tréner. Budeme komunikovať a spravíme to tak, aby to bolo čo najlepšie pre tím. Buly som počas sezóny trénoval. Stále, keď vyhodili môjho centra, chodil som na buly, čiže aj počas sezóny som odohral vhadzovania. Stále som mal k tomu vzťah ako center a veľmi rád by som bol na tejto pozícii.“ VIDEO: Regenda, Nemec a Pospíšil na zraze Slovenska v Žiline

Hokej na medzinárodnej scéne a v NHL je odlišný. Skúsený útočník si bude musieť dať v niektorých situáciách pozor. „V Amerike sa hrá úplne inak. Myslím si však, že v tíme budem mať úplne inú pozíciu ako som mal v klube, čiže to bude z tohto hľadiska iné a aj pozícia centra je iná. Bude to iné, je tu iné klzisko, menej kontaktov. Ale, samozrejme, musím si dávať pozor, aby som zbytočne neoslabil tím, ktorý ma potrebuje na ľade." V drese Calgary Flames odohral Pospíšil 63 zápasov, v ktorých si pripísal osem gólov a šestnásť asistencií. „Od manažéra aj trénera som mal veľmi dobré hodnotenie. Vidia v Calgary budúcnosť so mnou. Je to veľká motivácia do budúcich rokov. Veľmi sa teším a dúfam, že v budúcej sezóne už postúpime do play-off.“

Martin Pospíšil v pästnom súboji. (Autor: REUTERS)

Rád by hral s bratom Rodák zo Zvolena ešte pod vedením trénera Craiga Ramsayho nehral.

„Počul som naňho len veľmi dobré veci. Je to človek, ktorý už má niečo za sebou, má množstvo skúseností a som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý má takého trénera. Teším sa na spoluprácu s ním.“ V minulosti pod jeho taktovkou hrával jeho starší brat Kristián. Ten sa však pre nezhody na MS 2022 už v národnom drese neobjavil. „Ja som chcel vždy reprezentovať. Je škoda, že tu brat nie je so mnou, ale verím, že na ďalšom reprezentačnom zraze už budeme môcť spolu hrať. Ešte sme sa spolu o zápasoch nerozprávali, ale vravel mi, nech si to užijem,“ neskrýval nádej Pospíšil.

Skúsený útočník sa teší na búrlivú atmosféru v ostravskej aréne. „Neviem si to predstaviť. Je to niečo nové. Slovenskí fanúšikovia sú skvelí, takže sa na to veľmi teším. Verím, že budeme mať aj dobré výsledky. O to lepšie sa potom hrá a fanúšikovia sú potom spokojnejší."