Banská Bystrica zlyhala v závere. Nový tréner vie, čo robí, reaguje Tamáši

Tamáši k novému koučovi ešte dodal: "Vie, čo robí, je to skúsený tréner. Musíme sa držať toho, čo nám namixoval a myslím si, že to bude dobré. Zmenil aj systém, bol to tiež nový impulz a vyzeralo to dobre. Musíme na tom ešte popracovať a myslím si, že to bude na dobrej ceste."

Novozámčania si upevnili líderskú pozíciu v tabuľke, keďže bratislavský Slovan podľahol Trenčínu. Kapitán Juraj Mikúš však priznal, že výhra pod Urpínom sa vôbec nerodila ľahko:

"Nevyzeralo to s nami dobre po prvej tretine. Prvé striedania síce boli fajn, ale potom sme dostali dva góly a to nás vykoľajilo. Prvá tretina nebola dobrá, potom to už bolo oveľa lepšie. Pár zápasov máme s takýmto priebehom a presvedčili sme sa, že vieme tieto stretnutia otáčať, aj keď nie vždy, ale našťastie v Banskej Bystrici sa nám to podarilo."

VIDEO: TOP momenty zo zápasu Banská Bystrica - Nové Zámky