Zlé sprývy pre Dallas. Skúsený Seguin pravdepodobne vynechá zvyšok sezóny

Hokejový útočník Dallasu Stars Tyler Seguin pravdepodobne vynechá zvyšok sezóny NHL pre pretrhnutý predný skrížený väz v pravom kolene.
Tréner Glen Gulutzan v stredu povedal, že 33-ročný Kanaďan bude mimo hry niekoľko mesiacov po tom, čo sa zranil v noci na stredu pri prehre 2:3 po predĺžení na ľade New Yorku Rangers.
Seguin sa v prvej tretine na ľade zaplietol s obrancom Rangers Vladislavom Gavrikovom. Spadol v bolestiach, nedokázal korčuľovať a potreboval pomoc, aby sa dostal z ľadu do tunela vedúceho do šatne.
Gulutzan podľa agentúry AP uviedol, že tím nedostal priaznivé správy o Seguinovom kolene po podrobnejšom vyšetrení.
Dlhoročná opora Stars vynechala väčšinu minulej sezóny po operácii bedra. Dallasu už teraz chýbajú viacerí zranení hráči, vrátane Matta Duchenea.
