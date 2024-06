Čoskoro ho čaká prvý kemp v Minnesote. Budem mať uši poriadne nastražené, teší sa Hlavaj

V klube som sa cítil dobre. Viem, že hokejová sezóna nebola najlepšia. Ani ja som s ňou nebol spokojný, respektíve so svojimi výkonmi.

Nebudeme si klamať, liga je určite kvalitnejšia. Bol to veľký skok. Hráči majú viac skúseností a vedia rozličné situácie vyriešiť úplne inak. Skúsenosť hráčov v českej extralige je na nezaplatenie.

Sezónu predtým ste hrali za prvoligové Modré Krídla. Bol to pre vás veľký skok? Česká liga patrí k veľmi kvalitným.

Áno určite. Šiel som do prípravy s tým, že som nemal ani predtým najlepšiu sezónu. Zároveň som mal však dobré reprezentačné štarty. Svojimi výkonmi som si to však vybojoval. Vedel som, že každý jeden z nás môže pozíciu jednotky získať.

Dúfam, že to ukážem aj budúcu sezónu v zámorí.

Ozvali sa mi aj ľudia z Minnesoty, že som mal výborný turnaj a sú radi, že som v ich organizácii. Potešilo ma to. Neostáva nič iné, iba pracovať ďalej.

Bol som veľmi prekvapený. Nečakal som to po takejto sezóne. Myslím, že na majstrovstvách sveta som ukázal, že viem chytať a viem chytať aj veľké zápasy.

Čakali ste to skôr vlani po vydarenom šampionáte?

Nie, nečakal som to vôbec. Neodchytal som toho veľa. Na majstrovstvách sveta som síce chytal dobre, ale nevyhral som ani jeden zápas. Nemal som veľké oči, že by som mohol niečo podpísať.

V Minnesote vás uviedli ako brankársku štvorku. Ostáva to stále v platnosti?

Momentálne áno.

Aká je konkurencia v klube?

Konkurencia v NHL je vždy veľká. V každom jednom tíme majú mnoho brankárov. Je to nový začiatok. Všetci ideme od nuly a musím sa iba prebojovať.

V bráne chytá skúsený tridsaťdeväťročný Marc André Fleury. Čo všetko sa môžete od tak skúseného brankára naučiť?

Môže ma naučiť veľa vecí. Budem mať nastražené uši a pozerať, počúvať, čo a ako robí. Chcem od neho veľa odsledovať.

V zámorí ste si vyskúšali juniorskú súťaž. Môže to byť pre vás určitá výhoda?

Áno. Keď ide hráč do zámoria, tak ho tam iba takpovediac hodia do vody. Teraz budem viac pripravený, budem vedieť jazyk. Z nejakého uhla pohľadu to bude ľahšie, ale z hokejového ťažšie.