Zlepší sa Pánik a vráti sa Chára? Islanders dúfajú v návrat do play off

NEW YORK. Minulý ročník NHL sa mal pre New York Islanders skončiť inak. Dva razy po sebe sa dostali do finále konferencie, preto sa od nich očakával ďalší postup do play off.

Vyraďovacie boje im unikli ako prvému nepostupujúcemu mužstvu. Medzi nimi a posledným postupujúcim, teda Washingtonom, však bola poriadna priepasť. Šestnásť bodov.

Ich sezónu poznačilo viacero faktorov – dlhý zoznam maródujúcich hráčov, ktorí sa nakazili covidom, či trinásťzápasový trip po klziskách súperov, ktorým otvorili sezónu, keďže čakali na otvorenie svojej novej arény.