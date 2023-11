V Poprade žiari, Ramsaymu chce splatiť dôveru. Je to pre mňa česť, hovorí Kukuča

"Moja anabáza v Michalovciach nebola dobrá, nehovorím to len ja, ale aj novinári, známi a tréneri. Oni ma videli predtým a aj potom. A ja v Michalovciach a ja v Slovane, to sú dvaja rôzni hráči," povedal Korenčík.

Dvadsaťštyriročný zadák má v tejto sezóne veľmi zaujímavý príbeh. Sezónu odštartoval v drese Dukly Michalovce, no odohral len štyri zápasy a strelil jeden gól. Výkonmi neoslnil, a tak ho klub poslal na hosťovanie do Slovana Bratislava.

Čo sa týka medzinárodnej konfrontácie, určite to bude zmena, bude to rýchlejšie, tvrdšie a uvidím, ako sa s tým popasujem."

"Je to česť prísť do reprezentácie a som rád, že som dostal dôveru. Budem sa ju snažiť splatiť. Darí sa mi v Poprade, ale verím, že pomôžem tímu ešte viac. Mal som dobrú letnú prípravu a dostávam priestor na ľade a snažím sa ho využiť.

Zo štvorice nováčikov je najmladší Kašlík. Účasť v národom tíme je pre neho satisfakcia, keďže v uplynulej sezóne mu komplikovalo kariéru zranenie ramena. V tejto sezóne odohral v drese Zvolena 15 zápasov s bilanciou 4 góly a 11 asistencií.

"Som veľmi rád, že som dostal pozvánku. Budem sa snažiť pomôcť tímu a predviesť sa v čo najlepšom svetle. Snažil som sa počas leta čo najlepšie pripraviť a pozvánka je odzrkadlením dobrej letnej prípravy.

Minulú sezónu som neodohral celú, stihol som síce pár zápasov v play off, ale už to nebolo ono. Nie je jednoduché nehrať takmer celú sezónu. Mal som dve letné prípravy za sebou, keďže som sa musel do toho dostávať. Každý si tým však prešiel a som rád, že sa mi to podarilo a som dobre pripravený.

Tréneri mi dávajú priestor v elitných útokoch alebo presilovkách. Ja sa im snažím odvďačiť výkonmi a čo najviac pomôcť tímu, aby sme boli úspešní. Hrám v rýchlosti, čo je moja prednosť a budem sa snažiť ukázať to aj na tomto turnaji."