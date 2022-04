Tamáši podčiarkol debut gólom, Tomek výkonom potvrdil, že s ním treba rátať

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenskí hokejisti ideálne odštartovali prípravu na MS vo Fínsku (13. - 29. mája), keď v Spišskej Novej Vsi zdolali Česko 3:1.

Víťazstvo podčiarkol skvelý výkon Tomeka Okrem trojice strelcov sa na prvom víťazstve ČR nad týmto súperom od 24. augusta 2017 významne podieľal brankár Matej Tomek. "Fantastický zápas z jeho strany. Podržal nás v kritických momentoch a víťazstvo ide za ním," pochválil ho kapitán Peter Čerešňák. Pre 24-ročného brankára išlo o prvý zápas od ZOH v Pekingu, na ktorých odchytal úvodnú 20-minútovku proti Švédsku.

Vtedy inkasoval z 12 striel 3 góly, tentoraz mal výrazne vyššiu úspešnosť zásahov. Gól inkasoval iba od Matěja Blümela, ktorý v 10. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. Neskôr viackrát podržal svoj tím a zaskvel sa v 33. minúte, keď vypichnutím puku zmaril trestné strieľanie Jana Hladonika.

"Na trestné strieľania si verím. Aj počas klubovej sezóny som mal v nich celkom dobrú úspešnosť," povedal Tomek. Väčšina z aktérov zápasu odohrala sezónu 2021/2022 v českej extralige a patrí k nim aj Tomek, ktorý si obliekal dres Komety Brno. "Je to osobnejšie, keďže som mal v tíme spoluhráča z Brna a z českej ligy poznám niekoľko hráčov," priznal brankár SR, ktorý zmaril 23 z 24 striel českého tímu a pripísal si 95,83-percentnú úspešnosť zásahov. Tamáši dostal od Ramsayho veľkú dôveru Ideálny štart do reprezentačnej kariéry absolvoval útočník Alex Tamáši, ktorý si pripísal víťazný gól a bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu. "Od začiatku sa mi hralo veľmi dobre, na ľade som sa cítil fantasticky. Som rád, že mi takto vyšiel debut. Necítil som nervozitu, skôr som šiel do zápasu s cieľom užiť si ho." Tamáši sa tešil veľkej dôvere trénera Craiga Ramsayho, ktorý ho posielal aj na presilovky. V jednej z nich mal na dosah ďalší gól, puk však zastavila žŕdka. Napokon bol podľa oficiálnych štatistík štvrtý najviac vyťažený hráč tímu za Liškom, Lantošim a Krištofom. "S tým som nepočítal. Keď som ráno pred zápasom videl zostavu, tak som bol milo prekvapený. Keď hráč hrá presilovky i oslabenia, tak je v tempe a hrá sa mu oveľa lepšie," priznal Tamáši.

Slováci víťazstvom 3:1 zastavili sériu prehier s Českom na čísle sedem. "Sme radi, že sme to prelomili. Nebolo to však o mne, ale dokázali sme to ako tím. Každý by si prial skórovať v prvom zápase v reprezentácii. Ja som si zápas užil naplno a musíme sa pripraviť na ďalší. Boli sme nepríjemní, napádali sme súpera a nedali sme mu priestor," zhrnul Tamáši. Okrem neho si prvý reprezentačný gól pripísal aj obranca Mislav Rosandič. Stalo sa tak v 43. zápase v najcennejšom drese. Viac než na svoj gól upriamoval pozornosť na tímový výkon, no predsa len s úsmevom dodal: "Dúfam, že som to teraz tým prvým gólom "odšpuntoval."

Romančík naskočil do zápasu bez tréningu Slovenská reprezentácia sa vrátila do Spišskej Novej Vsi po viac než 12 rokoch. Presne 19. decembra 2009 v generálke na ZOH vo Vancouveri podľahla Švajčiarsku 2:3. Tentoraz duelom na spišskom ľade odštartovala prípravu na MS vo Fínsku. Krátko pred zápasom s Českom pribudol do kádra trénera Craiga Ramsayho obranca Ladislav Romančík, ktorý návratom do reprezentácie rozptýlil myšlienky na trpké vyradenie z play off extraligy. Jeho tím HC Košice podľahol Slovanu Bratislava v rozhodujúcom siedmom semifinálovom zápase, čím ukončil Košičanom sezónu. Romančík nastúpil v reprezentačnom drese dva dni po prehre na Slovane.