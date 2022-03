Šéf ukrajinského hokeja bráni Kyjev so zbraňou v ruke. Pochádza z Krymu

Zatiaľ čo sa mužstvo Ukrajiny v maďarskom Miškovci pripravuje na svetový šampionát 1B-divízie v poľskom Tychy, on so samopalom v rukách dohliada v službách teritoriálnej obrany Ukrajiny na verejný poriadok v uliciach Kyjeva.

Mladý, len 35-ročný Heorhij Zubko, ktorý vykonáva tú istú pozíciu, ako na Slovensku Miroslav Šatan, vstúpil do ukrajinskej domobrany hneď na začiatku vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako mesiac.

Prvý muž ukrajinského hokeja hneď na začiatku rozhovoru rozpráva o čine ukrajinského vojaka Vitalija Skakuna, ktorý v prvý deň vojny vyhodil do vzduchu zamínovaný most v prístavnom meste Heničesk, kam sa v smere z polostrova Krym presúvali ruské vojenské jednotky, čím spomalil ich presun.

“Keď vidíte, ako chlapec vyhodí do vzduchu most aj so sebou, aby nedopustil presúvanie sa nepriateľských tankov, myslím si, že aj požiadavky, ktoré máme jeden na druhého, sa značne zvyšujú.”

V domobrane trénujú box

Zubko tvrdí, že sa cíti v bezpečí, hoci priznáva, že strach pociťoval najmä v začiatkoch vojny. Počas náročného obdobia jemu aj spolubojovníkom z jeho skupiny pomáha aj šport.

“Do našej skupiny sa pridal môj tréner boxu, vďaka ktorému sme začali s tréningami v telocvični školy, ktorá sa nachádza neďaleko miesta, kde pôsobíme. Šport musí prežiť, bez ohľadu na to, aké sú okolnosti okolo nás.”