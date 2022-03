Vojna zastihla mladých hokejistov cestou na turnaj. Vyhrali a už sa nevrátili

Mal to byť víkend ako každý iný. Karpatská mládežnícka hokejová liga (ďalej KMHL) mala od 25. do 27. februára na programe 2. kolo v kategórii hráčov do 16 rokov.

V maďarskom Debrecíne malo sedem družstiev odohrať počas troch dní dvadsaťjeden stretnutí. Medzi siedmimi zúčastnenými družstvami nemali chýbať ani traja ukrajinskí zástupcovia. Všetko zmenil 24. február 2022 a ruská vojenská invázia na Ukrajinu.

Do Debrecínu sa napokon dostavili iba šestnásťroční mládežníci z Charkova. Vyhrali všetky stretnutia. Radostné chvíle však takmer ihneď vystriedali starosti. Mladí hokejisti sa ocitli v cudzej krajine, bez rodín, iba s trénermi. Mali pri sebe iba nevyhnutné veci a oblečenie na predĺžený víkend a tiež hokejový výstroj.