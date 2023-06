Florida siaha po historickom momente. Podarí sa jej, čo len jednému klubu v dejinách?

NEW YORK. V roku 2012 sa z posledného postupového miesta dostali do play-off Los Angeles Kings. Pochopiteľne preto nepatrili k favoritom, ale naplno sa ukázalo, že v NHL môže vyhrať ktokoľvek, kto do bojov o Stanley Cup príde najpripravenejší.

"Králi" v tom roku oslávili titul ako prvý a doposiaľ posledný tím, ktorý sa do vyraďovačky prebojoval z ôsmeho miesta vo svojej konferencii. V roku 2023 sme veľmi blízko podobnému prekvapeniu.

Do finále Stanley Cupu sa dostali Florida Panthers. Väčšina z tipujúcej redakcie tomuto tímu neverila ani raz, no šokujúco hladko prešli cez finále konferencie a už po štvrtom zápase sa radovali z prvej finálovej účasti od roku 1996.