Pod Oremusom nikdy nehral horšie. Zvolen zažíva najväčšiu krízu za posledné 4 roky

„Vidieť na nás, že sa nachádzame v ťažkej zápasovej strate. Pribúdajú duely, ktoré prehrávame. Odráža sa to potom aj na našich hokejkách. Chýba nám pokoj. Musíme to prekonať.

„Myslím si, že sme začali super, no potom sme dostali gól a neskôr ďalší. Momentálne si musíme vypiť kalich horkosti až do dna. Verím, že sme ho už vypili, že sa to otočí a nakloníme šťastie na našu stranu.

Brankár Adam Trenčan sa domnieva, že Zvolenčania sa musia prehrýzť cez nepriazeň osudu. „Bohužiaľ, teraz to nejde. Musíme 'makať' a robiť všetko pre to, aby sme to zmenili. Už to trvá dlho.

Ani neviem, či niekedy vo Zvolene bola takáto dlhá nepriaznivá séria. Verím, že to čo najskôr zlomíme,“ skonštatoval Trenčan. Najbližšie budú mať Zvolenčania šancu ukončiť nepriaznivú sériu v utorok v Nových Zámkoch.

