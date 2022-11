Regenda nehral, Anaheim prehral. Slováka opäť kritizoval tréner, mal pravdu?

Na tribúnu tak posadil Pavla Regendu. Tušiť sme to mohli už pred pár dňami, keď sa na adresu Slováka vyjadril kriticky.

Do stretnutia šli so zvláštnou taktikou. Kouč Dallas Eakins sa rozhodol, že namiesto klasického formátu dvanástich útočníkov a šiestich obrancov zvolí o jedného útočníka menej a jedného zadáka viac.

Má tréner Eakins pravdu? A prečo znova posadil slovenského nováčika?

V AHL bol pre problémy so zostavou

Nie je to po prvý raz, čo ho Eakins nechal sedieť na tribúne ako zdravého náhradníka. Raz tak dokonca učinil po tom, čo si pripísal dve asistencie.

Vtedy vraj išlo o to, že mu chcel dopriať oddych. Onedlho ho poslal do AHL a naspäť do prvého tímu sa dostal len preto, lebo spoluhráč Henrique chcel byť s rodiacou manželkou. Našťastie o svojich kvalitách presvedčil gólom.

VIDEO: Prvý gól Pavla Regendu v NHL.