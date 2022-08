Špičkový hráč, hoci na otca nikdy nedosiahol. Vyhrá Stastny Stanley Cup?

RALEIGH. Keď sa hokejová kariéra Petra Šťastného chýlila ku koncu, ešte si stihol zahrať za slovenskú reprezentáciu na zimnej olympiáde a vytiahol ju do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Pamätníci by neverili, že je to tak dávno, už 27 rokov.

Najlepšie o tom vypovedá skutočnosť, že slávnejší z jeho synov, Paul Stastny, má pred sebou posledný rok, možno ešte zopár rokov kariéry. Veterán si po dlhom procese vyrokoval pokračovanie v NHL.

Stastny sa upísal tímu Carolina Hurricanes. Vzhľadom na jeho vek ide o vynikajúcu šancu.