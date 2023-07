Legendárny líder sa učil od Cháru. Bergerona zrejme čaká sieň slávy a vyradenie dresu

BOSTON. Fanúšikovia Bostonu Bruins, jedného z tradičných klubov NHL, boli rozčarovaní. Po excelentnej základnej časti a prekonaní historického rekordu sa ich miláčikovia porúčali z play-off už po prvom kole.

Po prehre s outsiderom z Floridy zostal na ľade najdlhšie Patrice Bergeron. So slzami v očiach objal každého spoluhráča smerujúceho do útrob arény a napokon zamával fanúšikom, pred ktorými hral dlhých 19 rokov.

Ktovie, či vedel, že je to jeho labutia pieseň. Veľa fanúšikov to tušilo. Ako správny kapitán zišiel z ľadu ako posledný. Dnes vieme, že to bolo naposledy.