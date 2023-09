Po Pardavom končí v Slovane aj Haščák. Nie vždy sa všetko podarí, reagoval

BRATISLAVA. Vedenie HC Slovan Bratislava ukončilo spoluprácu aj so športovým riaditeľom Otom Haščákom. Už v pondelok večer rezignoval na post trénera Ján Pardavý. Dôvodom je zlý štart do novej sezóny Tipos extraligy a herný prejav tímu. Klub to oznámil na sociálnych sieťach.

"Príčiny neuspokojivého štartu do sezóny sme riešili s akcionármi klubu už niekoľko týždňov. Pochopiteľne, po dvoch hladkých prehrách počas uplynulého víkendu sa tlak na mužstvo, trénerov, ako aj na mňa osobne ešte zvýšil.