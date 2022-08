VIDEO: Montreal ukázal momenty z tréningu. Slafkovský sa bavil, dopĺňal ho ďalší talent

Do Montrealu sa dostal počas tohtoročného draftu, kde mal Montreal možnosť prvej voľby a vybral si práve Slafkovského.

Krátke video dokonca zachytáva, ako Slafkovský na tréningu strelil gól. Slovenský hokejista bol v dobrej nálade, rozprával a smial sa so spoluhráčmi.

Iba zopár minút po tejto voľbe Slafkovského sa udiala výmena, po ktorej Dach putoval do Montrealu. Išlo o veľkú dohodu medzi New Yorkom Islanders, Chicagom Blackhawks a Montrealom Canadiens, na ktorej konci Dach putoval do Montrealu.

Dach však doposiaľ nemá s Montrealom podpísanú zmluvu a čaká na svoju príležitosť, ktorú by mu mohli priniesť práve tréningy, na ktorých by sa ukázal v dobrom svetle.