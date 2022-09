Rangers majú najvyššie ciele. Zachytá si Halák viac ako v minulom ročníku?

NEW YORK. New York Rangers majú za sebou sezónu, ktorú si ich fanúšikovia budú dobre pamätať. Dostali sa až do finále Východnej konferencie, kde podľahli Tampe Bay po šiestich zápasoch.

Po úspešnej základnej časti skončili na druhom mieste v Metropolitnej divízii a so ziskom 110 bodov obsadili štvrté miesto v konferencii. V play off dokázali poraziť Pittsburgh a aj Carolinu v siedmich zápasoch.

Rangers si napravili chuť po predošlej sezóne, v ktorej napriek gólovému pomeru 177:157 zaostali za postupom až o 11 bodov.