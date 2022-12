Šatana potešila efektivita aj debut brankárov: Lašák im veril, bolo to správne rozhodnutie

Michalovský Škorvánek a aj Hlavaj zo Slovana inkasovali dokopy len jeden gól a stačilo len 25 sekúnd a obaja by zažili debut s čistým kontom.

Škoda tých pár sekúnd a obaja mohli odchytať duel bez inkasovaného gólu. To by sa už asi nezopakovalo, že dvaja noví brankári zažijú hneď takúto premiéru. S brankármi je z našej strany veľká spokojnosť," uviedol Šatan.

"Rozmýšľal som pred turnajom, či to nie je riziko zobrať ich, keď ani jeden ešte neodchytal reprezentačný zápas. Povedali sme si však, že im veríme, hlavne Ján Lašák, a bolo to správne rozhodnutie. Obaja mali kľúčové zákroky a podržali mužstvo.

Slováci boli na domácom turnaji omnoho efektívnejší ako na Nemeckom pohári, kde v troch dueloch strelili len päť gólov. Na Vianočnom Kaufland Cupe sa presadili v dvoch zápasoch dvanásťkrát.

"Myslím si, že výsledky prekvapia každého a potešia slovenských fanúšikov. Vyzerá to trocha tenisovo a teším sa z tohto triumfu pred domácim publikom.

Na predchádzajúcej akcii sme mali veľa streľby a neboli sme efektívni, našťastie sa to teraz vrátilo, i keď sme mali skúsenejšie mužstvo. Som rád a dúfam, že si to podržíme aj do ďalšej sezóny," dodal Šatan.