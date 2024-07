Číňan, ktorý bol blízko NHL i majster sveta. Extraligové kluby podpisujú významné posily

Wade Murphy (Slovan Bratislava)

Slovanisti posilnili aj útok. Pri ofenzívnych radoch však skôr dali na Kanaďanov.

Je to aj prípad Wadea Murphyho. Skúsený tridsaťročný rodák z Vancouveru sa vracia do Európy po dvoch rokoch.

Medzi rokmi 2019-2022 pôsobil v Nórsku a v Slovinsku. V uplynulých dvoch sezónach však predviedol vynikajúcu produktivitu v ECHL a posledný ročník zakončil so 66 (25+41) bodmi v 52 dueloch ako najproduktívnejší hráč Idaha Steelheads.

Dostal teda lepší angažmán. Prilákali ho na Slovensko, kde môže byť vzhľadom na skúsenosti so širším ľadom a životnú formu z minulého roka jednou z najvýraznejších posíl.

“Ide o komplexného útočníka. Presvedčil nás výborným korčuľovaním a kvalitnou strelou. Nie je mu cudzia ani fyzická hra. Je to hráč do kombinácie. Rátame s ním do prvých dvoch útokov a očakávame, že by mal patriť medzi produktívnych lídrov mužstva,” povedal športový riaditeľ klubu Rostislav Dočekal podľa oficiálneho webu.

VIDEO: Murphy vybojoval puk a strelil gól