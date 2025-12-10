Sezónu rozbehol vo veľkom štýle. MacKinnon ako prvý dosiahol na métu 50 bodov

Nathan MacKinnon
Nathan MacKinnon (Autor: SITA/AP)
TASR|10. dec 2025 o 10:13
Potreboval na to iba 30 zápasov.

Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon sa stal prvým hráčom v prebiehajúcej sezóne 2025/2026, ktorý nazbieral 50 bodov.

Potreboval na to iba 30 zápasov, po ktorých má na konte 24 gólov a 27 asistencií. Ak by si udržal súčasné tempo až do konca základnej časti, atakoval by métu 140 bodov, ktorú dosiahol už v sezóne 2023/2024.

MacKinnon sa dvoma asistenciami podieľal na tom, že Colorado v nočnom zápase na ľade Nashvillu doviedlo duel do predĺženia za stavu 3:3. Napokon však najlepší tím doterajšieho priebehu súťaže prehral na ľade najhoršieho 3:4 po samostatných nájazdoch.

Na chvoste celej NHL sa tak ocitol Vancouver. Pre 30-ročného útočníka išlo o jubilejný 900. zápas v základnej časti. Nazbieral v nich 1066 bodov za 391 gólov a 675 asistencií.

MacKinnon je líder kanadského bodovania súťaže so sedembodovým náskokom na Connora McDavida z Colorada.

Zároveň je s 35 kladnými bodmi aj lídrom poradia +/- bodov. Za ním nasledujú jeho spoluhráči z Colorada Martin Nečas (28), Cale Makar (27) a Artturi Lehkonen (25).

MacKinnon nazbieral ako prvý 50 bodov aj v minulej sezóne 2024/2025. Počas uplynulých tridsiatich rokov sú len ďalší traja hráči, ktorí dosiahli túto métu ako prví v dvoch sezónach po sebe - Connor McDavid, Sidney Crosby a Mario Lemieux.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nathan MacKinnon

Colorado

30

24

27

51

+35

2.

Connor McDavid

Edmonton

30

16

28

44

-5

3.

Macklin Celebrini

San Jose

31

15

28

43

+7

4.

Mikko Rantanen

Dallas

31

13

29

42

-1

4.

Connor Bedard

Chicago

29

18

22

40

+6

Kanadské bodovanie NHL

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

