Je veľká výhoda mať za otca bývalého hokejistu, vraví mladý obranca, ktorý už teraz patrí k oporám tímu

Syn bývalého hokejistu, Branka Radivojeviča, prekonal v minulej sezóne niekoľko štatistík a rekordov. Pre mladého hráča je to však iba malé plus v jeho rozbiehajúcej sa kariére.

Možno boli niektorí chlapci nahnevaní, že sme sa vrátili na finále, pretože oni celú sezónu bojovali o finále a my sme prišli a dokončili to. Nikto to však nedával najavo a všetci sme si to užívali. Boli sme veľmi dobrý tím.

V play-off som bol ako náhradník a mal som iba jedno striedanie. Nedá sa povedať, že by som hral. Veľmi si túto šancu vážim. Dalo mi to veľa.

Oslavy boli možno trochu skromnejšie, pretože sme prišli iba na niekoľko zápasov a už sme získali medailu. Bolo to iné, ale stále to bol super zážitok.

Vedel som, že som vyhral štatistiku plus/mínus bodov. Je to pekné, že som stanovil akýsi rekord. Nie je to pre mňa však nič veľké.

V juniorskej súťaži ste sa stali najproduktívnejší obranca (4 góly a 33 asistencií) vo vašej kategórii a ovládli ste aj štatistiku plus/mínus bodov. Vo švédskej najvyššej súťaži do 20 rokov pred vami nikdy nehral obranca kategórie U17, ktorý by dokázal takto produkovať. Prekonali ste i rekord v počte bodov. Vnímali ste to?

Cítite sa vo švédskej lige dobre?

Áno, ich štýl hry mi celkom vyhovuje. Nemôžem na to povedať nič zlé.

Ako ste na tom s jazykom?

Vo Švédsku som už štvrtý rok. Prvé dve sezóny som pôsobil v tíme AIK Štokholm a väčšina tímu bolo zo zahraničia. Tam sme mali prvý jazyk angličtinu, aj Švédi rozprávali po anglicky.

Po prestupe do Örebra som ostal jediný import a prvý jazyk je švédčina. Stále mi to však nejde do hlavy.

Keď ste prišli do Švédska, starala sa o vás vaša teta, ktorá s vami bývala. Ako to máte s ubytovaním teraz?

Teta bol so mnou vo Švédsku až tri sezóny a patrí jej za to veľké ďakujem. Veľmi si to vážim, že šla so mnou. Poslednú sezónu som už bol sám. Dostal som jednoizbový apartmán. Bolo to celkom fajn a mal som tam všetko, čo potrebujem.