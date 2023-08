Slafkovského spoluhráč zničil dievčaťu život. Jeho návrat do Montrealu je otázny

MONTREAL. Histórie sa nezbavíš. Aj tak by mohol byť opísaný príbeh mladého Kanaďana Logana Maillouxa, ktorý má zákaz hrať v zámorskej NHL.

"Ďakujem všetkým fanúšikom Canadiens, ktorí mi preukázali dôveru. Veľmi si to vážim. Urobím všetko pre to, aby som prišiel do predsezónneho kempu maximálne pripravený a mohol zabojovať o miesto v prvom tíme," povedal pre novinárov Slafkovského spoluhráč po tom stretnutí s Bettmanom, avšak formálne povolenie Montreal od vedenia NHL stále nedostal.