Za deň sa zbalil a sťahoval sa 700 kilometrov. S Gajanom zabojuje o prestížny titul

Keď sa po posledných majstrovstvách sveta do 20 rokov rozhodol odísť do USA, musel sa prispôsobiť zmenám. Jeho tím sa trápil, prišiel do nového prostredia a zvykal si na iný hokej.

Veľkú zmenu však zažil aj druhý raz. Z Omahy sa krátko pred štartom sezóny 2023/24 sťahoval do Green Bay. Razom sa ocitol v tíme favorita na titul, o ktorý LIBOR NEMEC bojuje po boku krajana Adama Gajana.

O tom, ako sa dejú výmeny v juniorskej súťaži, o úspešnom úvode do sezóny, o jeho líderskej povahe či o tom, prečo sa jeho odchod na univerzitu odložil o rok, hovorí bývalý juniorský reprezentant v rozhovore pre Sportnet.