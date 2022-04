Napodobnil Pálffyho, k rekordu sa priblížil ako nik. Vystrieľa Nitre finále?

Podarilo sa mu to, čo pred ním len legendárnemu Žigmundovi Pálffymu. Nik iný sa nedostal v jednom súťažnom ročníku cez päťdesiatgólovú métu.

Útočník Nitry Samuel Buček potvrdzuje famóznu formu zo základnej časti aj v play off Tipos extraligy.

Ak by Buček odohral maximálny možný počet zostávajúcich stretnutí v prebiehajúcom play off (9 duelov), musel by na pokorenie Pálffyho rekordu streliť viac ako jeden a pol gólu na zápas.