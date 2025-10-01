Draftovali ho neskoro, bude zarábať najviac. Gáborík bol v Minnesote hviezda, no Rus je ešte väčšia

ST. PAUL. Keď Minnesota Wild ako nováčik NHL siahla v drafte 2000 z tretieho miesta po Mariánovi Gáboríkovi, bolo okamžite jasné, že klub získal hráča s hviezdnym potenciálom.
Trenčiansky útočník hneď od začiatku naplnil očakávania. Už vo svojej nováčikovskej sezóne strelil 18 gólov a rýchlo sa stal tvárou Wild.
Jeho rýchlosť, technika a schopnosť rozhodovať zápasy robili z mladého Slováka nielen miláčika fanúšikov, ale aj marketingový symbol klubu.
Gáborík nakoniec strávil v klube osem sezón, odohral 502 zápasov, v ktorých získal 437 bodov. Stále je najlepším strelcom tímu (219 gólov), druhým najproduktívnejším hráčom a drží viacero rekordov.
VIDEO: Draft Mariána Gáboríka
Lenže v roku 2015 Minnesota objavila v drafte ešte väčšiu hviezdu, akou bol svojho času Gáborík. Útočníka Kirilla Kaprizova si klub vybral v 5. kole z celkovej 135. pozície.
V utorok Rus podpísal najlukratívnejší kontrakt v histórii zámorskej NHL. S Wild uzavrel osemročnú zmluvu v celkovej hodnote 136 miliónov dolárov.
Jeho ročný plat bude od nadchádzajúcej sezóny činiť 17 miliónov USD, čo je najvyššia suma od zavedenia rozpočtového stropu v roku 2005.
Kto je Kirill Kaprizov?
Kirill Kaprizov sa narodil 26. apríla 1997. Pochádza z malej dedinky neďaleko priemyselného mesta Novokuzneck.
Hokej začal hrať štvorročný, spoločne so svojim bratom. Skôr, ako sa s rodinou presťahovali späť do mesta, tri roky dochádzal denne na tréningy približne 60 kilometrov.
Už v mládežníckych kategóriách preukazoval veľkú šikovnosť a bol vždy bol hviezdou tímu. Do juniorského výberu sa prepracoval keď mal len 14 rokov.
Preddraftovú sezónu strávil v MHL kde nastupoval za rodný klub Kuznetskie Medvedi. V sezóne strelil 18 gólov, ale ani zďaleka nebol najlepším hráčom v lige.
Podľa majiteľa Wild Craiga Leipolda sa skautské oddelenie Wild dozvedelo o Kaprizovovi až vtedy, keď smog spôsobený lesnými požiarmi v Kalifornii v roku 2014 oneskoril ich let z Ruska.
To im umožnilo zúčastniť sa jedného zápasu Metallurgu Novokuzneck, za ktorý mladý Rus nastupoval.
Minnesota draftovala Kaprizova napokon až v 5. kole, čo je vzhľadom na jeho aktuálne kvality až nepochopiteľné.
Aj 135. voľbu museli Wild najskôr vymeniť s Bostonom, aby mohli vôbec ruského útočníka zvoliť. „Mali sme neuveriteľné šťastie," hovoril po čase vtedajší generálny manažér Chuck Fletcher, ktorý neveril, že Kaprizov v tom čase ešte bude k dispozícii.
Mladý Rus sa však po drafte do zámoria neponáhľal a dodržal záväzky voči Ufe, kam bol vymenený, a neskôr aj v CSKA Moskva. V sezónach 2018 až 2020 strelil v KHL najviac gólov a získal aj Gagarinovu trofej. Wild začali tušiť, že čakať sa oplatilo.
Kaprizov debutoval v NHL 14. januára 2021 proti Los Angeles Kings ako 24-ročný. Pri víťazstve 4:3 zaznamenal tri body vrátane víťazného gólu v predĺžení.
Už o dva mesiace neskôr strelil svoj prvý hetrik v lige. Napriek skrátenému ročníku v dôsledku pandémie covid-19 dokázal prekonať klubový rekord v počte gólov aj bodov nováčika, ktorý dovtedy držal práve Gáborík.
Kaprizov získal aj Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika NHL. Bol prvým hráčom Minnesoty, ktorému sa to podarilo.
Vo svojej druhej zámorskej sezóne prekonal Rus aj ďalší rekord Gáboríka, a to v počte strelených gólov v jednom ročníku (42). Kaprizov ich zaznamenal 47 a nazbieral celkovo 108 bodov, čo sa slovenskému kanonierovi nikdy v kariére nepodarilo.
Kaprizov si za svoje výkony vyslúžil megakontrakt - päťročnú zmluvu na 45 miliónov dolárov.
Útek z Ruska
Po začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu Kaprizov po sezóne odcestoval domov, aj keď ho generálny manažér Guerin varoval, aby radšej ostal v USA.
Krátko pred štartom ročníka sa dokonca objavili správy, že Kaprizov si v minulosti kúpil sfalšovaný vojenský preukaz a hrozilo mu vyšetrovanie či dokonca absolvovanie povinnej ročnej vojenskej služby.
Situácia nastala niekoľko dní po tom, čo bol zatknutý a prevezený do vojenského námorného tábora brankár Ivan Fedotov, ktorý sa vyhýbal vojenskej službe.
Kaprizovov otec Oleg neskôr tieto informácie poprel s tým, že jeho syn bol študentom Ruskej prezidentskej akadémie národného hospodárstva a verejnej správy a preto sa jeho vojenské povinnosti odložili.
V tom čase eskalovalo napätie na Ukrajine a viaceré kluby vyjadrili obavy, či sa ich ruskí hráči vrátia z Ruska späť do zámoria. Aj vedenie Minnesoty verejne vyhlásilo, že budú nervózni, kým sa ich miliónový klenot nevráti.
Kaprizov sa o to pokúsil dvakrát, lenže vstup do Spojených štátov mu bol zamietnutý. Po týchto pokusoch spanikáril a vrátil sa do Ruska.
Až na začiatku augusta zámorské médiá informovali, že Kaprizov sa cez Turecko dostal do New Yorku odkiaľ priletel do Minnesoty. Prišiel o niekoľko týždňov skôr ako pôvodne plánoval.
Kaprizov: V Minnesote chcem vyhrať Stanleyho pohár
Napriek tomu, že Kaprizov odohral v NHL zatiaľ iba päť sezón, už teraz je považovaný za najväčšiu klubovú hviezdu či dokonca legendu.
Aj majiteľ organizácie Leipold na predsezónnej tlačovej konferencii uviedol, že plán bez Kaprizova jednoducho neexistuje. Povedal, že „nemajú čo získať, ale stratiť môžu všetko“.
Keď pred pár týždňami vyšli na povrch informácie, že Kaprizov odmietol podpísať novú zmluvu s platom 16 miliónov ročne, ktorá by z neho urobila najlepšie plateného hráča v histórii NHL, zdalo sa, že z klubu chce odísť a jeho pôsobenie sa skončí neslávne ako v prípade Gáboríka.
Aj on odmietol podpísať dlhodobý kontrakt, Wild ho nevymenili a neskôr odišiel zadarmo ako voľný hráč.
Lenže Kaprizovov agent Paul Theofanous vedel, čo robí. Platový strop sa v najbližších rokoch viackrát zdvihne a čakanie sa napokon vyplatilo. Napokon od Wild dostane jeho klient ešte o milión ročne viac.
Nová zmluva je najväčšia, akú kedy hráč v NHL podpísal. Kaprizov dokopy zinkasuje za osem rokov 136 miliónov dolárov, väčšinu v podobe podpisových bonusov.
S priemerným ročným zárobkom 17 miliónov dolárov predbehne aj Leona Draisaitla, ktorý v minulej sezóne podpísal podobne veľkú zmluvu s Edmontonom (8 rokov, 112 miliónov).
Kaprizov má počas celého trvania zmluvy úplnú klauzulu o nevymeniteľnosti, klub ho teda nemôže poslať preč bez jeho súhlasu.
Keď sa zmluva v roku 2034 ukončí, Kaprizov bude mať 37 rokov. Ako sám povedal, toto je „zrejme jeho posledná zmluva v hokeji".
Po podpise bol spokojný a šťastný. Do Minnesoty chce podľa vlastných slov doniesť to najdôležitejšie, a to víťazstvá.
Verí, že v klube raz zdvihne nad hlavu aj tú najcennejšiu trofej - Stanleho pohár. „Jedného dňa sa to podarí,“ vyhlásil.
Faktom však zostáva, že od jeho draftovania Minnesota nevyhrala ani jedinú play-off sériu. Odvtedy sa v St. Paul vystriedali desiatky hráčov, no prielom, na ktorý fanúšikovia čakajú už vyše dvoch dekád, stále neprichádza.
Kaprizov má byť tým mužom, ktorý túto kliatbu zlomí, hoci štyri pokusy zatiaľ skončili sklamaním.
Jedno je však jasné: Wild stavili všetko na jednu kartu. Klub stavia svoju identitu i budúcnosť na Kaprizovovi, pričom sa spolieha na to, že podpis s ním otvorí dvere k príchodu ďalších hviezd.
Tých, ktorí by dokázali odľahčiť ruského kanoniera a posunúť Minnesotu bližšie k úspechu, po ktorom v „State of Hockey“ tak veľmi túžia.
Ak Kaprizov dodrží zmluvu a ostane lídrom aj v ďalších sezónach, má šancu zapísať sa do histórie Wild podobne, ako to kedysi dokázal Gáborík.
A možno ešte výraznejšie. Môže byť totiž prvý hokejista, ktorý Minnesotu ako líder privedie k ozajstným víťazstvám v play-off.
Zmluva zmení celú NHL
Nový kontrakt v konečnom dôsledku nie je iba o Kaprizovovi a Wild. Je zároveň obrazom toho, kam sa liga bude uberať nasledujúce roky.
V tejto sezóne má platový strop dosiahnuť hranicu 95,5 milióna dolárov a v nasledujúcich sa bude rapídne dvíhať.
V ročníku 2026/27 až na 104 miliónov a v sezóne 2027/28 dokonca na 113,5 milióna dolárov. Pre budúci trh voľných hráčov, kde sa mimochodom objavia aj veľké mená, to môže znamenať zásadnú zmenu.
Na čele tohto zoznamu stojí Connor McDavid, jeden z najlepších hokejistov histórie, ktorému zmluva vyprší tiež na konci sezóny 2025/26 a s podpisom novej sa zatiaľ neponáhľa.
A dobre robí. Keďže Kaprizov dostal ročný zárobok 17 miliónov, ktorý sa môže stať „novým normálom", koľko si bude môcť vypýtať McDavid od Edmontonu?
A nie je jediný. Už čoskoro vypršia kontrakty aj ďalším ligovým hviezdam – Jackovi Eichelovi (Vegas Golden Knights), Artemijovi Panarinovi (New York Rangers) či mladíkom Connorovi Bedardovi či Macklinovi Celebrinimu.