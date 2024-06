Bol hviezdičkou MS, v NHL nenapĺňa potenciál. Kakko predĺžil zmluvu, ale len o rok

Kaapo Kakko sa síce drží v NHL, ale trápi sa. V poslednej sezóne nenadviazal na svoje bodové maximum z ročníka 2022/23 a v 61 dueloch zaznamenal len 19 (13+6) bodov. Nebol to vhodný čas.

NEW YORK. Na majstrovstvách sveta v roku 2019 na Slovensku patril k veľkým objavom. Najlepším strelcom Fínska pri zisku titulu majstra sveta bol vtedy len 18-ročný Kaapo Kakko.

Bojoval totiž o novú zmluvu. Tú mu New York Rangers dali, ale len na rok. Zarobí si 2 400 000 dolárov. Jeho plat oproti poslednému kontraktu vzrastie iba o 300 tisíc.

Ak sa však vráti k číslam spred roka, jeho zmluva bude pre "jazdcov" veľmi výhodná. V tom zaznamenal 18 gólov v hre piatich proti piatim. Ak by to zopakoval, patril by k vysokému nadpriemeru medzi hráčmi z tretích útokov.

Jeho motiváciou bude opäť aj nový kontrakt. Aby bol lepší, bude potrebovať zlepšiť svoj bodový prínos. V NHL odohral rovných 300 zápasov so ziskom 117 (57+60) bodov. V 44 zápasoch play-off zaznamenal 9 (4+5) bodov.