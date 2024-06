Florida je jednu výhru od Stanley Cupu. Bude to najťažší zápas, vyhlásil kapitán

NHL - finále play-off - 3. zápas

EDMONTON. Finálová séria sa môže skončiť v najkratšom možnom čase. Víťaz Stanley Cupu môže byť známy už v noci na nedeľu.

Florida Panthers majú tri titulové mečbaly. Vyhrali tretí duel za sebou a v sérii s Edmontonom vedú 3:0.

"Bude to najťažší zápas. Ešte nemáme nič vyhraté. Každý deň je iný. Takto pristupujeme ku každej tretine, ku každému striedaniu. Tak to máme celý rok," vyhlásil Aleksander Barkov.

Po víťazstve v edmontonskom Rogers Place nechcel vyvolávať senzácie. Vedenie 3:0 vo finále premrhal historicky len jeden tím, aj to ešte v roku 1942, no napriek tomu by to od neho bolo nezodpovedné.