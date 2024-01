Rusi majú šport ako nástroj propagandy, hovorí bývalý reprezentant. Vyjadril sa aj k hráčom z KHL

BRATISLAVA. Bývalý útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Juraj Mikúš odmieta v spoločnosti často rezonujúcu myšlienku, že šport a politiku by sa nemali spájať dohromady.

Najpálčivejším problémom je však to, že sme sa doteraz nedokázali geopoliticky zaradiť. To, čo sa deje okolo nás, vnímam negatívne,“ otvorene priznal Juraj Mikúš.

Začal to Igor Matovič a jeho ‚one man show‘. Ľudia to vidia a vnímajú mieru vulgárnosti v politike. Tí, ktorí sú pri vláde teraz, vládnu štýlom ‚vyhraj voľby a môžeš všetko‘.

Od roku 2022 plní úlohu poslanca v skalickom mestskom zastupiteľstve. V roku 2023 tiež kandidoval za stranu KDH v parlamentných voľbách na post poslanca do NR SR.

„Teraz poviem niečo, čo možno bude vyznievať tak, že si to jednoducho už môžem dovoliť povedať, ale ja osobne by som sa teraz do Ruska bál ísť.

Bál by som sa o svoju rodinu. Nikdy neviete, čo sa tam môže stať. Môžeme sa tváriť, že je tam demokracia, ale vieme, ako napríklad dopadla jedna basketbalistka, ktorej niečo našli na letisku a zatvorili ju do basy.

Ja si to neviem predstaviť, ale keď si to vedia predstaviť iní, tak potom v poriadku. Pokiaľ to nezakazuje zákon, tak si tí hráči môžu robiť čo chcú.

Ja Julovi do hlavy nevidím, ale je pravda, že v tom veku a postavení by som tam nešiel,“ povedal bývalý hráč Spartaka Moskva na margo legionárčenia v Rusku.