Požiadal o trejd? Dallas môže prísť o kľúčového obrancu

Keby sa ho podarilo vymeniť, neodišiel by zadarmo. Stars by si teda mohli zažiadať o zaujímavú protihodnotu, keďže Klingberg bude počas uzávierky prestupov jedným z najlákavejších hráčov.

Ide totiž o obrancu hrajúceho napravo, ktorý pokojne zvládne vyťaženie prvého páru. Navyše momentálne stojí iba 4 250 000 dolárov ročne, čo jeho cenu na trhu ešte dvíha.

Na druhej strane sú Stars stále adeptmi na postup do play-off, preto bude na nich, čo urobia. Šanca na prípadný úspech by sa po odchode Klingberga určite zmenšila.

Môžu zariskovať a dúfať, že Klingberg prehodnotí svoje rozhodnutie a zostane v Dallase.

V hokejovom zákulisí sa však šepká o veľkých peniazoch, na ktorých zrejme padajú všetky debaty o novom kontrakte.

Požiadavky Klingberga

Švéd údajne nemá problém zostať v Dallase, ale agentovi povedal, že by chcel zmluvu na osem rokov a zhruba osem miliónov dolárov ročne. Takú dostane skôr na trhu ako voľný hráč, než v momentálnom pôsobisku.

Podľa insidera Sportsnetu Jeffa Mareka by chcel z dohody vyťažiť dokopy 62-66 mil. dolárov. Ak by sa mu to podarilo, stal by sa druhým najlepšie plateným bekom tímu po Mirovi Heiskanenovi.