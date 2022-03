NHL zrušila výmenu Dadonova. Golden Knights sú vo finančných problémoch

Neplatná výmena, vďaka ktorej by si Golden Knights uvoľnili dostatok priestoru pod platovým stropom, aby mohli aktivovať z listiny dlhodobo zranených aspoň Aleca Martineza, keď bude pripravený na návrat, teraz vyvoláva množstvo otázok o tom, čo bude nasledovať pre Vegas. Dostávajú sa totiž do finančných problémov.

Klub stále môže vymeniť Dadonova do iného tímu, ktorý nie je na hráčovom no-trade zozname, ale potom by už nemohol hrať do konca sezóny a v play off, pokiaľ by mu NHL neudelila výnimku.