Je to neospravedlniteľné, hnevá sa novinár na Haláka. Po prehre ho odmietol

Slovák v tom stretnutí pochytal 32 striel, no ani to nestačilo na výhru. V predĺžení rozhodol presilovkovým gólom na 3:2 obranca Pittsburghu Kris Letang.

Brooks na sociálnych sieťach napísal: "Jaro Halák odmietol poskytnúť rozhovor pre médiá po zápase. Zrejme je to pri brankároch Rangers bežné. Neexistuje pre to ospravedlnenie.

Vysvetlím vám to. Možno vám na tom nezáleží. Je to v poriadku. Ja už túto prácu robím dlho. Toto je prvá sezóna, v ktorej som sa stretol s tým, že brankári nie sú k dispozícii po každom zápase. Povedal by som, že Šesťorkin s Halákom prehovorili dokopy možno dvanásťkrát. Skrátka to odmietajú."