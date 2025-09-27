Kanadský brankár sa po 9 rokoch vracia do Toronta. S klubom podpísal skúšobný kontrakt

James Reimer.
James Reimer. (Autor: SITA/AP)
TASR|27. sep 2025 o 13:34
Za klub odohral v minulosti 207 zápasov v základnej časti.

TORONTO. Kanadský hokejový brankár James Reimer sa po deviatich rokoch vrátil do Toronta Maple Leafs, s ktorým podpísal skúšobný kontrakt.

Kanadský klub potrebuje zaplniť miesto v bránke po tom, čo Joseph Woll opustil tím, keďže musel riešiť osobné rodinné problémy a zatiaľ nie je známe, kedy sa opäť zapojí do tréningového procesu. Woll sa delí o pozíciu jednotky v tíme s Anthonym Stolarzom.

Tridsaťsedemročný Reimer pôsobil v Toronte od svojho vstupu do NHL, keď si ho Maple Leafs vybrali v 4. kole draftu v roku 2006. Za klub odohral 207 zápasov základnej časti, v ktorých mal 91,4% úspešnosť zákrokov. V play off odohral sedem duelov.

V roku 2016 ho vymenili do San Jose a neskôr pôsobil aj v tímoch Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Detroit Red Wings, Buffalo Sabres a Anaheim Ducks.

Celkovo odohral v NHL 525 zápasov v ZČ s priemerom 2,89 inkasovaných gólov, 91,0% úspešnosťou a zaznamenal aj 31 shutoutov.

V play off odchytal iba jedenásť stretnutí s priemerom 2,70 inkasovaných gólov a 92,5% úspešnosťou zákrokov.

