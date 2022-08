Konečne ho našli. New York Rangers budú mať po štyroch rokoch kapitána

NEW YORK. Kapitánom klubu New York Rangers by mal byť od novej sezóny obranca Jacob Trouba. Informuje o tom insider Kevin Weekes.

Dvadsaťosemročný obranca pôsobí v klube od sezóny 2019/20. Nikdy sa teda nestretol s Ryanom McDonaghom, posledným kapitánom "jazdcov", ktorý odtiaľ odišiel v roku 2018.

Američan bude 28. kapitánom v histórii organizácie. Úplne prvým bol v roku 1926 Bill Cook, ktorý v tejto funkcii slúžil najdlhšie, až jedenásť rokov.

Medzi adeptov na zisk "céčka" patrili aj Chris Kreider, Mika Zibanejad či Artemij Panarin.