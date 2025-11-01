Švédsky brankár zostáva v New Jersey. Nový kontrakt mu garantuje rovnaký zárobok ako doteraz

Jacob Markström v drese New Jersey Devils.
Jacob Markström v drese New Jersey Devils. (Autor: TASR/AP)
1. nov 2025 o 09:26
Devils angažovali 35-ročného veterána v medzisezónnom období v roku 2024.

NEWARK. Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal so švédskym brankárom Jacobom Markströmom dvojročné predĺženie zmluvy v celkovej hodnote 12 miliónov amerických dolárov.

Nový kontrakt má rovnakú hodnotu ako jeho končiaca šesťročná zmluva na 36 miliónov dolárov.

New Jersey angažovalo 35-ročného veterána, ktorý má na konte 16 sezón v NHL, v medzisezónnom období v roku 2024.

Spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca má v tejto sezóne bilanciu dve víťazstvá a dve prehry s priemerom 5,13 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 83 percent v štyroch dueloch.

Dva týždne vynechal pre zranenie, po návrate hneď inkasoval osem gólov pri prehre 4:8 s Coloradom.

VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Colorado

NHL

dnes 09:26
