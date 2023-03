Hokejisti z KHL nepôjdu na šampionát. Už to nie je gesto, ale taktický ťah

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi na majstrovstvách sveta v Rige a Tampere (12. do 28. mája) bez hráčov pôsobiacich v ruskej KHL.

Hokejový zväz to oznámil v rámci správy o prvom prípravnom kempe pred šampionátom. Hráči z KHL, ktorým sa už skončila klubová sezóna, sa do neho nezapoja. SZĽH to zdôvodnil v oficiálnom stanovisku.

„Posledné týždne sme viedli dlhú debatu s hráčmi z KHL. Vždy radi a s hrdosťou reprezentovali našu krajinu. Majú výkonnosť na to, aby mohli bojovať o účasť v záverečnej nominácii na majstrovstvá sveta.