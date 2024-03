Duklu Trenčín čakajú zmeny. Nejaké určite budú musieť nastať, hovorí Radivojevič

NITRA. Hokejisti Nitry sa po roku opäť radovali z postupu do štvrťfinále play off Tipos extraligy cez predkolo. "Corgoni" v piatom stretnutí série zvíťazili presvedčivo 5:1 a Duklu Trenčín zdolali 3:2 na zápasy.

Radivojevič: Nitra hrala doma veľmi dobre

"Obom mužstvám išlo o všetko, žiaľ, my sme zápas nezvládli. V prvej minúte zápasu sa nám zranili dvaja obrancovia a vzadu sme to mali s piatimi chalanmi veľmi ťažké. Nitra hrala doma veľmi dobre, dala prvé tri góly a zaslúžene postúpila. My sme potrebovali prežiť prvú tretinu, keďže sme vedeli, že tu bude pekelná atmosféra, čo sa aj potvrdilo.

Chceli sme hrať čo najdlhšie bez inkasovaného gólu, no opäť išla Nitra ako prvá do vedenia. Nám sa to podarilo iba raz v sérii, čo je málo," zhodnotil Radivojevič piaty duel série, ktorý po roku opäť Trenčanom nevyšiel a zariadil im predčasný koniec sezóny.

"Určite s tým nemôže byť nikto spokojný. Nejaké zmeny určite budú musieť nastať. Či už ´hore´, alebo ´dole´, teraz treba nechať trochu emócie vyprchať a uvidí sa, čo bude v najbližších týždňoch," poznamenal 43-ročný asistent.