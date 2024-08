Súperi Slovenska majú menšiu výhodu, hovorí Ramsay. Frühauf: Nemôžeme si vybrať slabší deň

Musíme si pripomenúť, čo chceme robiť. A myslím si, že to pôjde ľahko, pretože všetci už pod mojím vedením hrali," uviedol Ramsay.

"Áno, myslím si, že hrať nejaký zápas pred turnajom je trochu výhoda. Chceli sme hrať nejaké zápasy aj my, ale povedal som, že najdôležitejšie je dať hráčov dokopy a uistiť sa, že pochopili, ako chceme hrať.

"Chceli sme viac tréningových dní a určite aspoň jeden, minimálne dva zápasy odohrať v príprave. Ale toto je realita. Je to neortodoxný čas, termín a nezvyčajná akcia.

Frühauf: Je to neortodoxný čas

Vo vyspelých hokejových krajinách ani nevedeli, že nejaká kvalifikácia prebieha. Takže bolo ťažké to celé dať dokopy.

My sme samozrejme prosili kluby, aby nám hráčov uvoľnili skôr, ale oni sa logicky pripravujú na sezónu a bohužiaľ to nešlo.

Takže boli v hre aj nejaké prípravné zápasy, ale to úplne padlo hneď v začiatku. Riešili sme to veľmi dlho, ale nakoniec to vzišlo aj z týchto dôvodov, že v podstate nám kluby neuvoľnili hráčov v dostatočnom počte, nemohli sme točiť nejaké dve päťky."

V boji o miestenku na ZOH, ktorú si vybojuje iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín, budú v drese Slovenska hrať aj traja hráči pôsobiaci v KHL.