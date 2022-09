Černák má novú zmluvu, Čajkovič musí zabrať. Dostane sa Tampa do ďalšieho finále?

TAMPA BAY. Roky 2020, 2021 a 2022 boli v Národnej hokejovej lige až nezvyčajne jednotvárne. Najmä čo sa týka play off.

Hovorí sa, že Stanley Cup sa zo všetkých športových trofejí získava najťažšie. O to výnimočnejší je fakt, že sa Tampa Bay Lightning za posledné tri roky zakaždým dostali do veľkého finále.

Po titule v roku 2020 a úspešnej obhajobe v roku 2021 sa v sezóne 2021/22 našiel ich premožiteľ. Nestačili na Colorado Avalanche.

Zdalo sa, že tretí raz sa do finále už nepozrú, ale opäť potvrdili, že play off je ich súťaž. Základnú časť by mali podľa papierových predpokladov úspešne zvládnuť aj v ročníku 2022/23.