Bedardovi to chvíľu potrvá, vraví McDavid. Pred čím ho varoval Crosby?

CHICAGO. V noci z utorka na stredu sa začína základná časť NHL. Zároveň pôjde o debut 18-ročného generačného talentu Connora Bedarda v súťaži. Jeho Chicago bude čeliť Pittsburghu Penguins. Zápas bude ostro sledovaný, keďže Bedardovi je predpovedaná veľká kariéra s množstvom úspechov. Oficiálna stránka NHL požiadala niektoré hviezdy, aby odpovedali na otázku, akú radu by dali mladíkovi pred vstupom do ligy.

"Je to veľmi, veľmi ťažká liga. Je plná dospelých chlapov, ktorí tu hrajú už dlho. Je to výnimočný 18-ročný hokejista, ale chvíľku mu to potrvá. Asi nie dlho, ale aj tak to chcem pripomenúť," zhodnotil McDavid, ktorý bol v podobnej pozícii ako nováčik v roku 2015.

"Hráči v tomto veku si musia prejsť veľkými zmenami. Presťahovať sa do iného mesta, odísť z domova. Veľa sa toho deje a keď to nejde ideálne, hráčovi sa to dostane do hlavy."

Prvým súperom Bedarda v NHL bude veterán Sidney Crosby. Ten mal nálepku generačného talentu v roku 2005. "Kdekoľvek príde, ľudia ho budú chcieť vidieť excelovať. A budú ho porovnávať," varuje ho pred štartom kariéry. "Ale myslím si, že hráči v jeho situácii sa tam dostali preto, lebo sa s tým dokážu vysporiadať. Keď ste jednotkou draftu, neudeje sa to, že sa zobudíte a zrazu na vás kladú vysoké očakávania. Myslím si, že už dokázal, že to zvládne." Čaká ho teda až taká veľká zmena? Už keď mal 13 rokov, magazín The Hockey News ho nazval hokejovou budúcnosťou. "Od dvanástich-trinástich rokov to zažíva, takže čo sa vlastne zmení, keď príde do NHL? Áno, prichádza do najťažšej ligy na svete a bude si musieť zvyknúť, ale talent ako on to podľa mňa dokáže," skonštatoval Filip Forsberg. Už v prípravnom kempe získal mladík veľa skúseností od starších. Po svojom boku má Taylora Halla, Coreyho Perryho či Nicka Foligna. "Na veteránov v tíme sa vždy môžete spoľahnúť. Aj ja som z toho kedysi ťažil. Chlapci, ktorí s ním spolupracujú, ho určite budú vedieť usmerniť," hovorí obranca Charlie McAvoy, ktorého mentorom bol kedysi Zdeno Chára.