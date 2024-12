Chuťovky z NHLky: Wright mal byť jednotka, nie Slafkovský, lamentujú kritici

NEW YORK. Od draftu 2022 uplynulo dva a pol roka. Stále málo na to, aby sme mohli urobiť nejaký spoľahlivý “re-draft”, teda to, ako mal tento draft naozaj vyzerať podľa toho, ako sa vyvinuli kariéry jednotlivých hráčov.

Lenže podobné pokusy tu sú v podstate od onoho júna, historického pre Slovensko, keď bol jednotkou Juraj Slafkovský a dvojkou Šimon Nemec. Niet sa preto čo čudovať, že sa teraz ešte zintenzívnili, keď sa na súpiske Seattlu Kraken usadil Shane Wright, ktorému predpovedali pozíciu jednotky.