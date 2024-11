Chuťovky z NHLky: Pastrňáka posadili, keď hral laxne. Zohral rolu Chárov odkaz?

Hviezdny David Pastrňák sa s pukom na hokejke snažil prekľučkovať cez obrannú líniu Kraken do útočného pásma. Keď mu súper odobral puk a rozbehol sa do protiútoku, Čech sa vracal veľmi vlažne.

To upútalo pozornosť trénera Jima Montgomeryho. Hviezda-nehviezda, od svojich hráčov žiada stopercentné nasadenie. A preto to znamenalo Pastrňákovo posledné striedanie v celom zápase.

1. Pastrňák si uvedomuje, čo urobil a chápe, prečo sa kouč rozhodol pre razantný krok.

“Bola to zlá strata puku. Chcem to hodiť za hlavu. Nechcem rozptyľovať tím. Chlapci vedia, ako to beriem. Tú situáciu som nevyriešil správne. Beriem to na seba a idem ďalej,” vyjadril sa podľa Boston.com.

2. Montgomery daný moment okomentoval ako “rozhodnutie trénera”.

Nie je to po prvý raz, čo vyvolal pozornosť v súvislosti s Pastrňákom. Netají sa vysokými nárokmi na krídelníka, ktorý je považovaný za jedného z najlepších strelcov súčasnosti.

Už po šiestom zápase prvého kola posledného play-off o ňom verejne povedal, že by mal byť lepší. Vtedy na túto výzvu “Pasta” zareagoval víťazným gólom v siedmom dueli proti Maple Leafs.

Aj teraz nastúpil v ďalšom stretnutí po posadení na striedačku proti Torontu. Lenže taký úspešný nebol. Pri prehre 0:4 mal mínusku a v sieti neskončil ani jeden z jeho štyroch pokusov.

VIDEO: Situácia, ktorá predchádzala Pastrňákovmu posadeniu