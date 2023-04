Chuťovky z NHLky: Fehérváry, Regenda, Nemec? Kto z NHL posilní Slovensko na MS?

NEW YORK. Slovenská hokejová reprezentácia začala prípravu na majstrovstvá sveta s nabitým kádrom. Mnoho zaujímavých hráčov sa hlási trénerskému tímu už na začiatku apríla, keďže nehrajú play off v Európe.

Chuťovky z NHLky V pravidelnej rubrike Sportnetu ponúkne Šimon Čop každý týždeň novinky a zaujímavosti z NHL, zákulisné informácie, aj vlastné postrehy o najlepšej hokejovej lige sveta.

Aj tento rok by na svetový šampionát mohlo a malo prísť aspoň zopár mien zo zámoria. Na minuloročnom turnaji Slovensko reprezentovali Tomáš Tatar a Martin Fehérváry. Vtedy sa medzi posily z Ameriky rátal aj brankár Adam Húska, dnes chytajúci v KHL. Kto má reálnu a kto iba teoretickú šancu, že by mohol hrať na šampionáte a s kým slovenská reprezentácia nemôže rátať v roku 2023? Dozviete sa v aktuálnom vydaní pravidelnej štvrtkovej rubriky Chuťovky z NHLky.

Prognózy výrazne súvisia so šancami jednotlivých reprezentantov na postup do vyraďovacej fázy Národnej hokejovej ligy či farmárskej AHL. Dvanásť tímov z NHL už má postup istý, o zvyšné štyri miestenky sa bije desať mužstiev, medzi nimi i Ružičkovo Calgary.

1. Ako najsilnejšia posila Slovenska z NHL sa momentálne črtá Martin Fehérváry. Jeho Washington už prišiel o šancu postúpiť do play off. Zostáva dúfať, že sa mu vo zvyšných piatich zápasoch nič neprihodí a na šampionát príde. Rolu by teoreticky mohlo zohrať aj to, že nemá novú zmluvu, no je obmedzene voľným hráčom a nič nenasvedčuje tomu, že by si ho Capitals nechceli nechať.

Účasť zatiaľ stopercentne nepotvrdil. “Vždy som rád išiel reprezentovať, takže uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ešte neviem, aký presne bude koniec sezóny. Ale ak by všetko do seba zapadlo, tak určite rád prídem podporiť národný tím,” povedal pre sportovy.cas.sk. Na majstrovstvách sveta sa zúčastnil už trikrát. Najprv pred draftom v roku 2018, potom v roku 2019 a naposledy vlani. Kanadské bodovanie Slovákov v NHL Ide o jedného z dvoch pravidelne hrajúcich slovenských obrancov v NHL. Preto bude jeho nominácia zrejme podmienená iba tým, ako sa rozhodne on a klub.

2. Druhým slovenským obrancom v lige je Erik Černák. Zažíva skvelý koniec sezóny, výrazne si upravil štatistiku +/- a v posledných týždňoch sa mu darí aj bodovo. Za Slovensko hral na majstrovstvách sveta iba raz, konkrétne na domácej pôde v roku 2019. Patril k lídrom. Hráva však za Tampu Bay. Od Lightning sa skoré vypadnutie v play off očakávať nedá, nech sú papierové predpoklady akékoľvek. V posledných troch rokoch postúpili zakaždým do finále a dvakrát vyhrali Stanley Cup. Šance, že by sme v reprezentácii uvideli aj Košičana, sú vo všeobecnosti nízke.

Denis Godla a Erik Černák po zápase Slovensko - Veľká Británia na MS v hokeji 2019. (Autor: SME - Marko Erd)

3. Než prejdeme na reálnejšie možnosti, zamyslime sa aj nad Tomášom Tatarom. Vlaňajší kapitán je súčasťou tímu New Jersey Devils a tých čaká ťažké prvé kolo v play off. Východná konferencia je tento rok extrémne silná. Hoci “diabli” patria k najdominantnejším tímom v súťaži, ako najpravdepodobnejšia sa javí možnosť, že budú hrať proti New York Rangers.