Musel som to urobiť a, našťastie, vyplatilo sa. Price po prvýkrát od liečenia prehovoril

"Je mojím cieľom vrátiť sa už v tejto sezóne," povedal. "Je to súčasťou mojej identity."

Dúfa v návrat, ideálne ešte počas ročníka 2021/22. Nevie ho však zaručiť. Momentálne sa dostáva do fyzickej kondície.

"Bolo to náročné," spomína. "Dostal som sa do momentu, keď som už musel niečo spraviť, zažil som ťažké obdobie. Musel som to urobiť a, našťastie, vyplatilo sa. Som vďačný za pomoc, ktorej sa mi dostalo."