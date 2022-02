Išlo mu o život, má formu. Do bobov by si Konrád sadol iba s Jamajčanmi

Na konci augusta oslavoval postup na olympiádu, začiatkom septembra bojoval po zásahu korčuľou do krku o život. Ako následok zranenia má spadnuté viečko, nepotí sa mu časť tváre. Jeho výkony po návrate do bránky však zostali skvelé.

Asi hokej. Ako malý chlapec som registroval, že sa hral Lillehammer. Kapitánom bol Peter Šťastný. Potom prišlo smutné Nagano, ktoré som vlastne nepozeral. Nepostúpili sme z kvalifikačnej skupiny.

V tom čase ste mali 11 rokov. Nesledovali ste zápasy o postup do turnaja storočia?

Akoby som mohol? Hrali sa skoro ráno, chodil som do školy. Z neskorších olympiád mi najviac utkveli v pamätí Turín 2006 a Vancouver o štyri roky neskôr. Počas hier v Taliansku som už chytal profesionálne, o rok neskôr som debutoval za reprezentáciu. Vtedy sme hrali skvele. Ešte väčšiu smolu mal slovenský tím na hrách v Kanade. Tam sme mali získať medailu.

Aký ste boli ako fanúšik?

Fandil som našim, ale že by som to nejako špeciálne prežíval, si ani nepamätám. Najhoršie je pre mňa pozerať zápas, do ktorého nemôžem zasiahnuť. Keď som bol pred časom zranený, tak som zápasy Olomouca radšej ani nepozeral. Na to nemám nervy.