Niekde v hlave som to mal. Jozef Baláž siahal na hetrik proti Rakúšanom

V hlave mal hetrik, teší sa z víťazstva

Potešil ma pohyb mužstva. Ja to vidím na sebe, že keď mi idú nohy, tak sa cítim dobre a potom to je všetko ľahšie."

"Tréner sa nám vždy snaží pripomínať, že musíme strieľať. Bez toho góly nepadajú. Pri mojom prvom góle sme išli do pásma, tam to dobre Miško Beňo vystrelil a ja som to tečoval. Pri druhom mi Minárik dobre prihral a ja som to dával do prázdnej bránky," dodal Baláž.

Pozitívom boli aj dva "zlepené" góly v prvej tretine, keď padli v rozmedzí 20 sekúnd a dva v druhej, v rozmedzí 17 sekúnd.

"Je to o tom, že sa každý chce v reprezentácii ukázať. Takže to, že sme nepoľavili a dali sme po tom prvom góle ďalší, je určite tým," uviedol Baláž.

Som spokojný, sadli sme si, hovorí Faško-Rudáš

Slovákom vyšli aj presilovky, z troch premenili dve. Prvú Samuel Takáč a druhú Lukáš Cingel. Oboch hráčov prvého útoku napodobil aj Martin Faško-Rudáš, ktorý sa presadil pri hre piatich proti piatim.