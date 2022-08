Česko má novú hokejovú hviezdu. V 16-tich strelila hetrik medzi dospelými na MS

Ale rovnako presvedčivá bola aj na tohtoročnom svetovom šampionáte hokejistiek do 18 rokov. Aj to je ešte stále veková kategória, v ktorej môžu hrať výrazne staršie hráčky.

Šapovalivová sa narodila iba v roku 2006. "Keby ste nevideli jej vek, určite by ste jej podľa hry tipovali viac. Všetka česť však aj pre jej spoluhráčky, vidia, aká je dobrá, tak jej pomáhajú," dodala.

Spoluprácu so spoluhráčkami si pochvaľuje aj mladá hokejistka. "Veľmi mi pomáhajú. Keď sme na ľade, je to úplne jedno, že ja mám iba 16 rokov, tam sa to všetko vyrovná," povedala.