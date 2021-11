Košičan patrí v Nemecku k top kanonierom: Hrať doma na ME bude veľká ťarcha

Bublina? Na hoteli nie sme sami

Slováci sa aktuálne koncentrujú výhradne na taktickú prípravu, ktorú smerujú už k samotným ME.

„Na Srbov sa príliš nepozeráme. Je to v istom smere aj výhoda, že nemusíme riešiť do detailov hru súpera. Sústredíme sa len na to, čo chceme hrať my aby sme zlepšili veci, ktoré potrebujeme ešte doladiť pred šampionátom,“ ozrejmil najlepší hádzanár Slovenska za rok 2016.